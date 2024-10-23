Китай и Индию уличили в желании отстраниться от влияния США

Последние встречи на высшем уровне между представителями КНР и Индии дают основания полагать, что эти страны хотят отгородиться от влияния западных государств и ищут выход из тупиковой ситуации на границе в Гималаях. Об этом пишет газета The Print.

В мае 2020 года в регионе Ладакх, расположенном между горными системами Куньлунь и Гималаи, на фоне давнего территориального спора произошли несколько столкновений между индийскими и китайскими солдатами. Тогда же стороны усилили свое военное присутствие на данной территории, но в 2021 и 2022 годах несколько раз отводили часть войск от границы. Тем не менее окончательно решить все вопросы, касающиеся конфликта, Пекин и Нью-Дели не смогли.

При этом в материале отмечается, что 22 октября 2024 года министерство иностранных дел Индии сделало важное заявление. В ведомстве объявили о завершении отвода войск в регионе Ладакх, а также о достижении договоренностей с китайским руководством о порядке патрулирования вдоль линии фактического контроля в приграничных районах.

Как отметили авторы статьи, в прошлом было принято считать, что США обладают «ключами» к решению конфликта между КНР и Индией. Но последние события сделали этот факт «не столь очевидным».

«США дали понять, что считают Индию скорее полезным инструментом в будущей конфронтации с КНР, чем крупной державой с собственными геополитическими интересами и устремлениями», — подчеркнули журналисты.

Также они добавили, что в последнее время американская сторона утратила превосходство над КНР в плане обеспечения безопасности в Азии. Вашингтон способен лишь внести неоднозначный вклад в обострение отношений Пекина и Нью-Дели. В связи с этим Индия может попытаться изолировать США от решения возникающих в регионе геополитических вопросов, резюмировали обозреватели.

Ранее в Индии назвали хрупкой и опасной ситуацию на границе с КНР в Гималаях.