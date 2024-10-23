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Путин заявил о кардинальных переменах в мире

Путин на саммите БРИКС заявил о кардинальных переменах в мире

Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани заявил о кардинальных изменениях в мире. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, БРИКС на глобальной арене отвечает «чаяниям основной части международного сообщества — так называемого мирового большинства».

«И именно такой курс особенно востребован в нынешних условиях, когда в мире происходят поистине кардинальные изменения», — отметил он.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что переговоры президента России Владимира Путина с лидерами государств, приехавшими на саммит БРИКС в Казань, были успешными.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны — участницы БРИКС. БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Киеве осудили решение генсека ООН посетить саммит БРИКС.

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Саммит БРИКС в Казани
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