Ушаков оценил переговоры Путина с лидерами стран на саммите БРИКС

Переговоры президента России Владимира Путина с лидерами государств, приехавшими на саммит БРИКС в Казань, были успешными, в том числе в ходе общения «тет-а-тет». Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, его слова передает РИА Новости.

«Обсудили очень широкий круг вопросов и двусторонних, и международные вопросы тоже», — сказал он.

По словам Ушакова, лидеры стран затрагивали и ситуацию на Украине. Помимо двусторонних переговоров, 22 октября состоялся неформальный ужин лидеров, приехавших на саммит, где Путин почти с каждым из них побеседовал «тет-а-тет». Во время этих бесед, отметил помощник российского лидера, обсуждались самые важные и чувствительные вопросы.

Ушаков уточнил, что тема Украины обсуждается не со всеми гостями саммита БРИКС, с кем-то она вообще не затрагивается.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны — участницы БРИКС. При этом, как ожидается, для участия во встрече в Россию прибудут различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Киеве осудили решение генсека ООН посетить саммит БРИКС.