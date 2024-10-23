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Путин и Си Цзиньпинь обсудили проблему платежей между Россией и Китаем

Ушаков: Путин и Си Цзиньпинь обсудили проблему платежей между Россией и Китаем

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили проблему инфраструктуры расчетов между странами. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

«Все вопросы обсуждались, в том числе, ну да, и финансовое сотрудничество», — сказал он.

22 октября российский лидер провел ряд двусторонних встреч с лидерами государств-участников БРИКС. Как уточнил Ушаков, с китайским лидером у Путина был «плотный разговор».

Незадолго до этого издание «Ведомости» сообщало, что часть китайских банков отказываются работать с юанями, связанными с Россией. Отмечается, что банки стали делить юань на «грязный» и «чистый».

Позже экономист РУДН Лазарь Бадалов уточнил, что определение «грязные юани», активно муссируемое в последнее время, не имеет прямого отношения к России.

Ушаков также отмечал, что Путин уже успел побеседовать «тет-а-тет» практически со всеми главами государств, прибывшими на саммит БРИКС.

Ранее сообщалось, что Путин и Гутерриш обсудят на полях БРИКС ситуацию на Украине.

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