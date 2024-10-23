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Дипломатический источник раскрыл повестку переговоров Эрдогана и Путина

РИА Новости: Путин и Эрдоган могут дать поручения ведомствам по газовому хабу

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Тема проектов создания новых атомных электростанций и газового хаба в Турции войдет в повестку планируемых 23 октября в Казани переговоров президентов Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, есть вероятность того, что лидеры стран дадут соответствующим ведомствам конкретные поручения. Об этом РИА Новости рассказал дипломатический источник в Анкаре.

«Вполне возможно, что лидеры дадут свои поручения соответствующим ведомствам для развития этих проектов», — сказал собеседник агентства.

21 октября РИА Новости сообщило, что Путин и Эрдоган в Казани обсудят создание нового газового хаба в Турции.

В администрации президента отмечали, что Россия и Турция эффективно взаимодействуют в газовой сфере, в том числе функционируют трубопроводы «Голубой поток» и «Турецкий поток».

Незадолго до этого министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявлял, что сделки по поставке газа с Россией помогли Турции избежать энергетического кризиса.

Ранее Россия вошла в топ-3 поставщиков газа в Турцию.

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