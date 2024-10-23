Госсекретарь США назвал возможным влияние России на второй тур выборов президента Молдавии

Москва может попытаться оказать влияние на второй тур выборов президента Молдавии, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Об этом, ссылаясь на опубликованное заявление Блинкена, сообщает ТАСС.

По словам госсекретаря, Вашингтон перед вторым туром президентских выборов 3 ноября сохраняет обеспокоенность относительно того, что Россия снова попытается помешать гражданам Молдавии в «реализации суверенного права на избрание своих руководителей». Блинкен назвал молдавский народ стремящимся к «безопасности, процветанию и демократическому будущему» и подчеркнул, что США вместе с союзниками и партнерами поддерживают его в этом.

Госсекретарь выразил одобрение деятельностью правительства и Центральной избирательной комиссии Молдавии, заявив, что они обеспечили хорошую организацию и конкурентность на выборах.

22 октября сообщалось, что правоохранительные органы Молдавии проводят расследование о сотнях случаев подкупа избирателей на выборах президента страны.

Ранее в России сочли поражением Запада выборы в Молдавии.