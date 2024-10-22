Главы делегаций стран БРИКС собрались на неформальный обед в казанской ратуше

Президент России Владимир Путин поприветствовал глав делегаций стран БРИКС, которые прибыли на неформальный обед в здание казанской ратуши. Об этом сообщает РИА Новости.

Неформальная встреча в Белом зале казанской ратуши является первым совместным мероприятием для лидеров и глав делегаций стран БРИКС на саммите в России.

Здание построено в 1854 году, до революции 1917 года в нем проводились собрания казанского дворянства, устраивались балы и прочие собрания благородного общества. В 2005 году ратушу капитально отремонтировали к празднованию 1000-летнего юбилея Казани.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны — участницы БРИКС. В Россию прибыли мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди. Президент Бразилии Лула да Силва из-за полученной накануне травмы примет участие в саммите по видеосвязи. Ожидается приезд генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

БРИКС — это объединение крупных развивающихся экономик, начинавшееся с Бразилии, России, Индии и Китая. Сегодня в него входят девять стран, а о желании присоединиться заявили больше двух десятков. О том, кто входит в объединение, какие у него цели и задачи — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мировые СМИ оценили саммит БРИКС в Казани.