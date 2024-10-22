Мировые СМИ оценили саммит БРИКС

Саммит БРИКС, который проходит в Казани, привлекает внимание всего мира. На мероприятие приехали еще не все участники, но иностранные СМИ уже пишут о нем.

Бразильское издание O Correio Brazilense пишет, что БРИКС является скорее экономическим, чем политическим объединением. При этом, по мнению газеты, БРИКС приобретает антизападный уклон из-за «новой холодной войны между Соединенными Штатами и Россией на фоне торгового спора Северной Америки с Китаем».

Американский Bloomberg отмечает, что участники БРИКС разделились по вопросу снижения зависимости от доллара как мировой резервной валюты и целесообразности дальнейшего расширения группы. В то время как объединение выступает за более широкое использование нацвалют в торговле, ее члены, включая Индию, отвергают попытки продвигать юань в качестве альтернативной резервной валюты.

В материале The Economist сказано, что президент России Владимир Путин на саммите БРИКС надеется извлечь выгоду из недовольства долларом. Для него, по мнению издания, создание новой схемы является неотложным практическим приоритетом.

Французская газета Le Monde в своей статье указала, что несмотря на попытки Запада изолировать Россию, у нее нет недостатка в союзниках.

Во вторник ирландский журналист Чей Боуз заявил, что проходящий в Казани саммит БРИКС символизирует начало новой мировой эпохи. Журналист отметил, что на саммите в России встретятся десятки мировых лидеров и тысячи делегатов для того, чтобы обсудить партнерство, благополучие и мирное сосуществование.

Саммит БРИКС в Казани стартовал 22 октября. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны-участницы объединения.

БРИКС — это объединение крупных развивающихся экономик, начинавшееся с Бразилии, России, Индии и Китая. Сегодня в него входят девять стран, а о желании присоединиться заявили больше двух десятков. О том, кто входит в объединение, какие у него цели и задачи — в материале «Газеты.Ru».

Ранее попытки Запада изолировать Россию на фоне саммита БРИКС высмеяли.