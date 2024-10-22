Журналист констатировал завершение эпохи «разделяй и властвуй» с саммитом БРИКС

Проходящий в Казани саммит БРИКС символизирует начало новой мировой эпохи. Такую оценку высказал ирландский журналист Чей Боуз на странице в соцсети Х.

«Эпоха «Разделяй и властвуй» завершается. Наступает эпоха «Объединяй и процветай», — считает Боуз.

Журналист отметил, что на саммите в России встретятся десятки мировых лидеров и тысячи делегатов для того, чтобы обсудить партнерство, благополучие и мирное сосуществование.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны — участницы БРИКС. При этом, как ожидается, для участия во встрече в Россию прибудут различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии оценили влияние саммита БРИКС на будущее мира.