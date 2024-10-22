Си Цзиньпин оценил отношения Китая и России

Отношения Китая и России не направлены против третьих стран. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС, передает сайт Кремля.

«Мы вышли на верный путь выстраивания отношений между великими державами на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон. В новую эпоху мы с вами всегда уделяем повышенное внимание китайско-российским отношениям и держим их на личном контроле», — сказал председатель КНР.

Си Цзиньпин отметил, что за последние 10 лет отношения Китая и России преодолели испытания международной ситуацией, благодаря чему они приобрели беспрецедентный характер. По словам политика, в настоящее время страны продолжают укрепление и расширение сотрудничества во всех сферах.

Также председатель КНР добавил, что Пекин высоко оценивает работу России в рамках председательства в БРИКС. Китайский лидер подчеркнул, что Москва поспособствовала успешному началу сотрудничества в рамках расширенного объединения.

В ходе встречи Путин заявил, что отношения России и Китая являются образцовыми для современного мира. По его словам, сотрудничество Москвы и Пекина многопланово и «носит равноправный, взаимовыгодный и абсолютно неконъюнктурный характер».

Ранее Путин анонсировал «важные решения» на саммите БРИКС в Казани.