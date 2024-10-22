Президент Бразилии примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи

Бразильский президент Лула да Силва сожалеет, что не может лично присутствовать на саммите БРИКС в Казани, однако хочет подключиться к мероприятию по видеосвязи. О разговоре с лидером Бразилии рассказал глава российского государства Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

«Как известно, по медицинским соображениям [Лула да Силва] должен был остаться дома, он очень сожалеет, что не смог лично приехать, намерен завтра в видеорежиме вместе с нами поработать», — сообщил Путин.

Да Силва не смог посетить саммит БРИКС, поскольку получил травму головы. Инцидент произошел после возвращения президента из Сан-Пауло в свою резиденцию — Дворец Алворада. Политик пошел в ванну, где сел на скамью. Однако в один момент она опрокинулась, в результате чего бразильский лидер ударился головой и повредил затылок.

Бразилию на саммите БРИКС представляет министр иностранных дел республики Мауро Виэйра.

Ранее президент Бразилии опубликовал первое фото после травмы головы.