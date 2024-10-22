Путин рассказал об отношениях России и ЮАР

В период с января по август текущего года торговля между Россией и ЮАР выросла на 3%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с южноафриканским коллегой Сирилом Рамафозой на полях саммита БРИКС, передает сайт Кремля.

«Здесь, конечно, есть над чем совместно нужно работать в плане наращивания и диверсификации взаимной торговли, инвестиций. Перспективные сферы сотрудничества — это энергетика, промышленность, аграрный сектор, наука, инновации», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что отношения России и ЮАР основываются на принципах стратегического партнерства, равноправия и взаимного уважения. Глава государства подчеркнул, что обе страны координируют свои усилия для создания и формирования справедливого многополярного миропорядка.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны-участницы объединения. БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал о развитии отношений России и Индии.