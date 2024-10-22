В Польше ужаснулись последствиями возможного нападения на Петербург

Угрозы со стороны польских генералов напасть на Санкт-Петербург или Калининград рискуют спровоцировать серьезный ответ со стороны России. Такую оценку дает польское издание Do Rzeczy.

По мнению авторов, в случае нападения Польши на российские города страна рискует получить ответ в виде удара ядерным оружием, в соответствии с обновленной доктриной Москвы в этой сфере. Угрожать ядерному государству атакой обычным вооружением «представляется верхом безумия», говорится в тексте.

В то же время отмечается, что слова отставных военных воспринимаются как позиция политической элиты Польши, поскольку некогда они занимали высокопоставленные позиции.

«Разве у Польши есть ракетные войска, способные нанести удар по Санкт-Петербургу? С таким же успехом этот или любой другой генерал может заявить, что польский флот атакует Крым или отправит свои войска во Владивосток», — пишет Do Rzeczy.

До этого Раймунд Анджейчак предупредил, что при агрессии со стороны России в адрес Польши и Прибалтики последует незамедлительный ответ.

«Не в первый день, а в первую минуту. Мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров. Мы нападем непосредственно на Санкт-Петербург», — заявил он.

Ранее Медведев ответил на угрозы удара по Петербургу от польского генерала.