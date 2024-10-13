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Медведев ответил на угрозы удара по Петербургу от польского генерала

Медведев посоветовал польскому генералу не будить зверя из-за угроз РФ

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Павел Бедняков/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Telegram-канале слова бывшего начальника генштаба Польши Раймунда Анджейчака о возможности нападения на Санкт-Петербург. Он посоветовал «не будить зверя» и напомнил о том, что Варшава была частью Российской империи.

«Он бы, отставной дурак, вспомнил про многочисленные разделы Польши и не будил зверя. А то ведь Варшава была частью Российской империи. Соскучился?» — написал Медведев в своем посте о семи событиях прошедшей недели.

11 октября Bild писал, что советник президента Литвы по нацбезопасности Кястутис Будрис заявил, что после завершения конфликта на Украине РФ может напасть на Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. При этом Москву поддержит Белоруссия.

В свою очередь Анджейчак предупредил, что при подобном сценарии эти страны атакуют Санкт-Петербург.

Ранее Медведев усомнился в плане Трампа по Украине.

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