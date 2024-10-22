Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США признали, что теряют свое военное превосходство

Бывший вице-президент Куэйл: Америка неуклонно теряет военное превосходство

close
Jeremias Gonzalez/AP

Соединенные Штаты в современных условиях развития международных отношений неуклонно теряют свое военное превосходство. Об этом в статье для The Wall Street Journal заявил бывший вице-президент США при Джордже Буше-старшем Дэн Куэйл.

Как отмечает бывший вице-президент США, одной из геополитических проблем следующего президента Соединенных Штатов станет «неуклонное снижение технологического превосходства Америки в области обороны и ведения боевых действий».

Он обратил внимание на то, что американские военные используют корабли и реактивные самолеты, построенные десятилетия назад. При этом Китай опережает инвестиции Вашингтона в гиперзвуковое, кибер- и космическое оружие для его использования против потенциальных противников.

До этого американское издание Responsible Statecraft сообщало, что Соединенные Штаты отстают от уровня производства вооружений в России, ориентируясь на прибыль, а не на фактическое количество. Издание обвиняет Пентагон в том, что для американского военного ведомства первостепенным является не количество, а стоимость произведенных снарядов, которые поставляются Украине — чем выше стоимость, тем лучше, по мнению Пентагона, утверждает издание.

Ранее в МИД России заявили, что РФ серьезно опередила США в разработке гиперзвукового оружия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами