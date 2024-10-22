В США признали, что теряют свое военное превосходство

Соединенные Штаты в современных условиях развития международных отношений неуклонно теряют свое военное превосходство. Об этом в статье для The Wall Street Journal заявил бывший вице-президент США при Джордже Буше-старшем Дэн Куэйл.

Как отмечает бывший вице-президент США, одной из геополитических проблем следующего президента Соединенных Штатов станет «неуклонное снижение технологического превосходства Америки в области обороны и ведения боевых действий».

Он обратил внимание на то, что американские военные используют корабли и реактивные самолеты, построенные десятилетия назад. При этом Китай опережает инвестиции Вашингтона в гиперзвуковое, кибер- и космическое оружие для его использования против потенциальных противников.

До этого американское издание Responsible Statecraft сообщало, что Соединенные Штаты отстают от уровня производства вооружений в России, ориентируясь на прибыль, а не на фактическое количество. Издание обвиняет Пентагон в том, что для американского военного ведомства первостепенным является не количество, а стоимость произведенных снарядов, которые поставляются Украине — чем выше стоимость, тем лучше, по мнению Пентагона, утверждает издание.

Ранее в МИД России заявили, что РФ серьезно опередила США в разработке гиперзвукового оружия.