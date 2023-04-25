В МИД России заявили, что РФ серьезно опередила США в разработке гиперзвукового оружия

Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что Москва серьезно опередила Вашингтон в разработке и постановке на вооружение гиперзвукового оружия. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«США явным образом уязвлены [тем], что Россия серьезно опередила их в разработке и постановке на вооружение продвинутых гиперзвуковых вооружений. При этом в настоящее время американские попытки устранить отставание в целом малоэффективны», — сказал он.

По словам Ермакова, Соединенные Штаты являются высокотехнологичной страной с крупнейшим военным бюджетом, и «однажды часть их проектов в сфере гиперзвука будет доведена до ума». При этом, как он добавил, президент России Владимир Путин говорил, что при необходимости за это время российские специалисты «могут еще что-нибудь придумать».

Ранее министр армии США Кристин Уормут заявляла, что Сухопутные войска США намерены развернуть гиперзвуковые ракеты в 2023 году, несмотря на недавнюю отмену испытания данного вида оружия.

До этого президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук говорил, что Соединенным Штатам придется долго догонять Российскую Федерацию по уровню ядерного вооружения, а также в развитии гиперзвуковых технологий.

25 марта член палаты представителей конгресса США Даг Лэмборн во время мероприятия в исследовательском центре CSIS в Вашингтоне сообщал, что страна должна сосредоточить усилия на развитии гиперзвукового оружия.