Моди заявил об укреплении сотрудничества с Россией во всех областях

Второй визит в РФ за три месяца свидетельствует о тесной координации и крепкой дружбе России и Индии. Об этом заявил премьер-министр южноазиатской республики Нарендра Моди во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Казани, передает ТАСС.

«Это мой второй визит в Россию за последние три месяца, и это свидетельствует о тесной координации и крепкой дружбе между нашими странами», — сказал он.

Моди отметил, что сотрудничество между двумя странами во всех областях укрепилось.

Также премьер Индии заявил, что Нью-Дели считает, что конфликт на Украине должен решиться мирным путем, в связи с чем Индия готова оказать любое содействие для урегулирования ситуации.

Переговоры Путина и Моди проходят в Губернаторском дворце Казанского кремля в рамках саммита БРИКС. Темы разговора политиков заранее не анонсировались. Однако ожидается, что Путин и Моди обсудят широкий круг вопросов.

Саммит БРИКС в Казани стартовал 22 октября. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны-участницы объединения.

БРИКС — это объединение крупных развивающихся экономик, начинавшееся с Бразилии, России, Индии и Китая. Сегодня в него входят девять стран, а о желании присоединиться заявили больше двух десятков. О том, кто входит в объединение, какие у него цели и задачи — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал о развитии отношений России и Индии.