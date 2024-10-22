В Грузии вспомнили, как Запад предлагал повоевать с Россией «три-четыре дня»

Западный чиновник ранее в разговоре с бывшим премьером Грузии Ираклием Гарибашвили предлагал Тбилиси провести с Россией боевые действия «три-четыре дня». Об этом в беседе с телеканалом «Имеди» заявил основатель правящей партии в Грузии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

Иванишвили в рамках интервью вспомнил разговор неназванного западного чиновника с экс-премьером Грузии Ираклием Гарибашвили.

«Ираклий спросил: «...Как вы представляете, сколько дней мы сможем воевать (с Россией. – Прим. ред.)? Сколько дней продержимся?». Ему ответили — три-четыре дня. Он сказал: «И ради этих трех-четырех дней вы нас уничтожаете?», — вспомнил Иванишвили (цитата по ТАСС).

На это западный чиновник ответил Гарибашвили, что грузин три или четыре миллиона, отметил основатель правящей партии.

До этого председатель парламента республики Шалва Папуашвили заявил, что требование Европейского парламента (ЕП) к Грузии ввести прямые санкции против России является возмутительным.

Он добавил, что резолюция ЕП «наконец открыто зафиксировала, какое давление оказывалось по этой теме на грузинские власти в последние два с половиной года за закрытыми дверями».

Ранее в Грузии заявили, что США участвуют в парламентских выборах вместо оппозиции.