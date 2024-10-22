Путин рассказал о развитии отношений России и Индии

Отношения России и Индии продолжают активно развиваться, они носят характер привилегированного партнерства. Об этом в ходе встречи с премьером Индии Нарендрой Модина саммите БРИКС в Казани заявил президент России Владимир Путин, слова которого передает РИА Новости.

Российский лидер поблагодарил Моди за то, что он приехал в Казань лично.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны — участницы БРИКС.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин на саммите БРИКС заявил о важности расчетов в национальных валютах.