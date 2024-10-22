В США заявили о борьбе стран БРИКС с лицемерием Запада

Страны — участницы БРИКС стремятся избавиться от лицемерного вмешательства Запада во внутренние дела других государств. Об этом говорится в статье американского журнала Foreign Policy (FP).

Издание отмечает, что все представители БРИКС — каждая страна в разной степени — поддерживают суверенитет в качестве организующего принципа международных отношений. Они понимают, что в скором будущем коллективный Запад перестанет быть единственным центром силы, поэтому готовятся к новому порядку, развивая сферы торговли, инвестиций, финансов, права, а также дипломатии.

Авторы статьи обратили внимание, что призывы к пересмотру статус-кво, исходящие в том числе от стран БРИКС, стали наиболее актуальны на фоне ухудшения ситуации на Ближнем Востоке, а также использования США санкций.

Многие страны также хотели бы прекращения доминирования американского доллара в мире, поскольку его «нехватка» может затормозить развитие международной торговли и отрицательно сказаться на финансовой безопасности государств. Издание назвало БРИКС страховым полисом для многих стран.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны — участницы БРИКС. При этом, как ожидается, для участия во встрече в Россию прибудут различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Матвиенко заявила, что саммит БРИКС в Казани определит ход истории.