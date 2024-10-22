В Госдуме раскрыли, когда наступит «финал» для Украины

Реализация предложения главы минобороны Франции Себастьяна Лекорню о размещении на территории Украины сил неядерного сдерживания станет финалом для Киева. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Озвученный план «победы» украинским диктатором и все связанные с ним предложения и инсинуации являются публичной росписью в своём бессилии в противостоянии с Россией, желанием оттянуть время и станут финалом для украинской государственности», - подчеркнул он.

До этого Лекорню заявлял, что сейчас настало время заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины.

В своем выступлении он начал с того, что назвал «план победы» президента Украины Владимира Зеленского «началом политического пути», и этот документ содержит ряд «интересных» пунктов, которые стоит изучить. По мнению Лекорню, необходимо задаться вопросом: что будет после?

Ранее во Франции осудили разговоры на Западе об отправке военных на Украину.