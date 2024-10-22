Во Франции осудили разговоры на Западе об отправке военных на Украину

Заявления об отправке на территорию Украины военных является безумным и чревато глобальным конфликтом. Так французский политик, глава партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) прокомментировал соответствующие призывы на Западе.

«Что будет дальше? Нас втянут в следующую мировую войну? Остановите это безумие!», - подчеркнул он, отвечая на слова бывшего премьер-министра республики Мануэля Вальса, не исключившего отправки военных на Украину.

До этого министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявлял, что сейчас настало время заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины.

В своем выступлении он начал с того, что назвал «план победы» президента Украины Владимира Зеленского «началом политического пути», и этот документ содержит ряд «интересных» пунктов, которые стоит изучить. По мнению Лекорню, необходимо задаться вопросом: что будет после?

Ранее в Польше выразили недовольство планом Зеленского.