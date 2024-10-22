Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Франции осудили разговоры на Западе об отправке военных на Украину

Французский политик Дюпон-Эньян осудил идею отправить военных на Украину

close
Ints Kalnins/Reuters

Заявления об отправке на территорию Украины военных является безумным и чревато глобальным конфликтом. Так французский политик, глава партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) прокомментировал соответствующие призывы на Западе.

«Что будет дальше? Нас втянут в следующую мировую войну? Остановите это безумие!», - подчеркнул он, отвечая на слова бывшего премьер-министра республики Мануэля Вальса, не исключившего отправки военных на Украину.

До этого министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявлял, что сейчас настало время заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины.

В своем выступлении он начал с того, что назвал «план победы» президента Украины Владимира Зеленского «началом политического пути», и этот документ содержит ряд «интересных» пунктов, которые стоит изучить. По мнению Лекорню, необходимо задаться вопросом: что будет после?

Ранее в Польше выразили недовольство планом Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами