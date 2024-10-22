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Власти Армении обсудят участие в Климатическом саммите в Азербайджане

Власти Армении пока не решили по участию в саммите COP в ноябре в Азербайджане

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Правительство Армении обсуждает возможность принять участие в 29-м Климатическом саммите (COP-29) Организации Объединенных Наций (ООН) в ноябре в столице Азербайджана Баку. Об этом на брифинге сообщил спикер армянского парламента Ален Симонян, передает ТАСС.

По его словам, пока еще нет решения относительно того, поедут армянские власти в Баку или нет. Предстоит обсудить, чем эта поездка будет выгодна для Армении, добавил Симонян.

Парламентарий отметил, что саммит COP-29 является не только монополией Азербайджана, это мероприятие ООН.

7 октября президент Армении Вааган Хачатурян заявил, что Ереван намерен заключить с Баку мирное соглашение до проведения в ноябре 29-го Климатического саммита (COP-29) ООН в Баку.

21 октября вице-премьер, председатель армянской комиссии по делимитации границ с Азербайджаном Мгер Григорян заявил, что отсутствие единой карты является главной проблемой процесса делимитации границ Армении и Азербайджана.

Ранее глава МИД РФ Лавров оценил желание Армении провести прямые переговоры с Азербайджаном.

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