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В Грузии заявили, что США участвуют в парламентских выборах вместо оппозиции

Мэр Тбилиси Каладзе: чиновники США участвуют в выборах в Грузии вместо оппозиции

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Высокопоставленные американские чиновники участвуют в выборах в Грузии вместо оппозиции. Об этом в беседе с журналистами заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает ТАСС.

«В Грузии в выборах вместо оппозиции участвуют высокопоставленные чиновники из Соединенных Штатов Америки», - подчеркнул он.

По словам Каладзе, вмешательство в парламентские выборы в Грузии со стороны иностранных сил категорически неприемлемо.

До этого член парламентского большинства Гиви Миканадзе в рамках брифинга заявлял, что американские санкции против Тбилиси в преддверии парламентских выборов в Грузии в октябре являются вмешательством иностранной силы в электоральный процесс.
Как отметил Миканадзе, санкции являются попыткой повлиять на волю грузинских избирателей.

Ранее в Грузии заявили, что страна ищет партнеров, а не опекунов.

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