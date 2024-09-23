В Грузии заявили, что США участвуют в парламентских выборах вместо оппозиции

Высокопоставленные американские чиновники участвуют в выборах в Грузии вместо оппозиции. Об этом в беседе с журналистами заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает ТАСС.

«В Грузии в выборах вместо оппозиции участвуют высокопоставленные чиновники из Соединенных Штатов Америки», - подчеркнул он.

По словам Каладзе, вмешательство в парламентские выборы в Грузии со стороны иностранных сил категорически неприемлемо.

До этого член парламентского большинства Гиви Миканадзе в рамках брифинга заявлял, что американские санкции против Тбилиси в преддверии парламентских выборов в Грузии в октябре являются вмешательством иностранной силы в электоральный процесс.

Как отметил Миканадзе, санкции являются попыткой повлиять на волю грузинских избирателей.

Ранее в Грузии заявили, что страна ищет партнеров, а не опекунов.