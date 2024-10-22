В Совфеде увязали слова США о Молдавии с «кривым глобусом Украины» и зазеркальем

Запад создает мир кривых зеркал, реагируя на итоги сфальсифицированного референдума о евроинтеграции в Молдавии и объединяя понятия Евросоюз и Европа, это можно назвать «кривым глобусом Украины». С таким мнением в своем Telegram-канале выступил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.

«США и созданный ими евроатлантический мир — это королевство кривых зеркал. Очередной фарс — реакция на итоги референдума по ЕС в Молдове», — подчеркнул он.

По мнению Косачева, результаты референдума о евроинтеграции в Молдавии были «явно сначала сманипулированы, а затем фальсифицированы» властями страны. В этой связи референдум не показал окончательного решения граждан Молдавии.

Косачев обратил внимание на то, что в поздравительном заявлении Госдепа США Молдавии после референдума говорится о курсе в Евросоюз, а затем о «присоединении к Европе». «С какой стати ЕС — это Европа?» — задается вопросом сенатор.

Это Косачев назвал зазеркальем и «глобусом Украины». «Это же зазеркалье… Глобус Украины, да и то кривой», — иронично заметил он, задав риторический вопрос, где находятся США, Европа и Молдавия.

До этого член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков назвал президента Молдавии Майю Санду частью «мирового либерального интернационала».

По его словам, молдавский президент тусклая и лишена харизмы, при этом находится в отличных отношениях с США, Евросоюзом и Александром Соросом — сыном американского миллиардера и создателя благотворительного фонда «Open Society Foundations» Джорджа Сороса.

Центральная избирательная комиссия Молдавии объявила, что за внесение в конституцию страны курса на вступление в Евросоюз проголосовали 50,46% граждан страны, против — 49,54%.

США поздравили жителей Молдавии с итогами референдума о вступлении страны в Европейский союз.

Ранее в Совфеде Майю Санду назвали главной угрозой независимости Молдавии.