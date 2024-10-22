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В БРИКС заявили о способности участвовать в разрешении больших конфликтов

Ананд: БРИКС способно поучаствовать в разрешении больших конфликтов

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Максим Богодвид/РИА Новости

БРИКС показала эффективность в разрешении крупных конфликтов и способность преодолевать трудные вызовы. Об этом заявила президент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд в интервью ТАСС в преддверии саммита объединения в Казани.

«Да, БРИКС действительно удалось продемонстрировать свою эффективность на управленческом и экономическом уровне», — сказала Ананд, отвечая на вопрос о способности клуба стран играть важную роль в урегулировании конфликтов.

Президент Международного форума БРИКС также заявила, что визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на саммит показывает, что объединение стало важным для западных стран.

Саммит объединения пройдет в Казани 22–24 октября. Президент РФ Владимир Путин во время него проведет марафон встреч в двустороннем и многостороннем форматах «с утра до ночи».

Главы стран объединения обсудят предоставление статуса государства-партнера, который станет этапом к полноценному членству в объединении.

Ранее эксперт определил один из важнейших вопросов для БРИКС и глобального Юга.

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