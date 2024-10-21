Получивший убежище в РФ журналист Филлипс поблагодарил Путина

Подданный Великобритании, журналист Грэм Филлипс, который в понедельник получил временное убежище в России, выразил свою благодарность президенту Владимиру Путину за оказанное доверие и новые возможности. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«Владимиру Владимировичу Путину хочу сказать огромное спасибо, мои наилучшие пожелания и уважение. Этот документ дает мне возможность жить, в отличие от моей страны, которая хотела уничтожить меня своими санкциями за мою работу в Донбассе», — отметил он, добавив, что в родной стране его «кошмарили».

Филлипс также подчеркнул, что в данный момент находится в Донбассе и собирается продолжать свою работу там, так как это является смыслом его жизни.

21 октября гражданин Соединенного Королевства, британский журналист Грэм Филлипс получил временное убежище в России. Сотрудники миграционного подразделения ОМВД России «Октябрьский» Луганской народной республики (ЛНР) выдали британцу свидетельство о предоставлении ему соответствующего документа. Филлипс с 2014 года освещает события в Донбассе.

Ранее Путин дал гражданство РФ Джону Роблесу, которого называют первым политическим беженцем из США.