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Получивший убежище в РФ журналист Филлипс поблагодарил Путина

Получивший убежище в РФ британец Филлипс поблагодарил за оказанное ему доверие

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Максим Скопцов/РИА Новости

Подданный Великобритании, журналист Грэм Филлипс, который в понедельник получил временное убежище в России, выразил свою благодарность президенту Владимиру Путину за оказанное доверие и новые возможности. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«Владимиру Владимировичу Путину хочу сказать огромное спасибо, мои наилучшие пожелания и уважение. Этот документ дает мне возможность жить, в отличие от моей страны, которая хотела уничтожить меня своими санкциями за мою работу в Донбассе», — отметил он, добавив, что в родной стране его «кошмарили».

Филлипс также подчеркнул, что в данный момент находится в Донбассе и собирается продолжать свою работу там, так как это является смыслом его жизни.

21 октября гражданин Соединенного Королевства, британский журналист Грэм Филлипс получил временное убежище в России. Сотрудники миграционного подразделения ОМВД России «Октябрьский» Луганской народной республики (ЛНР) выдали британцу свидетельство о предоставлении ему соответствующего документа. Филлипс с 2014 года освещает события в Донбассе.

Ранее Путин дал гражданство РФ Джону Роблесу, которого называют первым политическим беженцем из США.

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