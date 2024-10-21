Белый дом ответил, контактировал ли Байден с Путиным в преддверии выборов в США

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не контактировал с российским лидером Владимиром Путиным в преддверии президентских выборов в Америке, однако Вашингтон четко донес Москве посыл о недопустимости вмешательства в избирательный процесс. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби, слова которого передает РИА Новости.

«Байден не проводил каких-либо прямых контактов с Путиным», — сказал Кирби.

В начале сентября власти США наложили санкции на медиахолдинг «Россия сегодня» и главу медиагруппы Дмитрия Киселева, а также телеканал RT и его главреда Маргариту Симоньян. США считают, что данные СМИ причастны к информационной кампании по вмешательству в американские выборы, которые пройдут в ноябре. Власти США также предъявили обвинения в нарушении закона об иноагентах и отмывании средств двум сотрудникам RT. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что действия Вашингтона в отношении российских СМИ не останутся без ответа.

Ранее Зеленского обвинили во вмешательстве в выборы в США.