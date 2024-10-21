В России сочли поражением Запада выборы в Молдавии

Первый тур президентских выборов в Молдавии и референдум о присоединении к Евросоюзу прошли не так, как хотелось бы руководству республики, такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. По его словам, исход голосования можно считать провалом для властей страны.

«Это поражение [президента Молдавии] Майи Санду и ее западных покровителей. Референдум о внесении поправок в конституцию — главный вопрос, — если ориентироваться на результаты на утро 21 октября, не состоялся. Впоследствии они начали натягивать проценты, что результат «за» достиг отметки в 50% голосов», — отметил Затулин.

Он добавил, что если в Кишиневе власть смогла продавить голосование, как и за рубежом, то на Севере, Юге и даже в родном районе Санду (Фалештском) она потерпела поражение. Затулин продолжил, что сама президент не смогла добиться переизбрания за один тур.

«Существующие результаты говорят о том, что ей будет сложно, даже если она победит во втором туре. Санду будет трудно реализовать все замыслы, направленные на ускоренную сдачу государственности Молдавии Румынии, чтобы за счет этого совершить хадж в Европу. Вряд ли получить у нее манипулировать и репрессировать оппозицию также, как это было до выборов», — заключил депутат.

Выборы в Молдавии прошли 20 октября. Санду после обработки 100% протоколов получает 42,45% голосов, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло — 25,99%. На третьем месте — лидер «Нашей партии» Ренато Усатый с 13,79% голосов. За внесение в конституцию Молдавии курса на вступление в Евросоюз проголосовали 50,46% граждан, против — 49,54%.

Ранее власти Молдавии обвинили в ведении избирательной кампанию тоталитарными методами.