В Кремле обвинили ряд мировых лидеров в несоблюдении информационной гигиены

Ряд мировых лидеров не соблюдает информационную гигиену, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавние заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Экс-президент Штатов сказал в недавнем интервью газете The Wall Street Journal, что в свое время обещал президенту РФ Владимиру Путину удар «по центру чертовой Москвы», если Россия предпримет что-то против Украины. Себя же политик при этом назвал «чертовым психом». Такая характеристика, по мнению Трампа, заставляет его оппонентов во всем мире уважать его.

«К нашему сожалению, целый ряд мировых лидеров такой позиции не придерживаются и такую информационную гигиену не соблюдают», — сказал представитель Кремля.

По его словам, это останется на их совести.

В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Трамп не мог угрожать Путину ударом по Москве, поскольку американский политик обычно «шелковый» на переговорах. На соответствующие заявления экс-президента США, по словам зампреда Совбеза РФ, существует лишь один ответ: «по вашему гребаному Вашингтону тоже будет нанесен удар».

Ранее Трамп смутился словами Путина о поддержке Камалы Харрис на выборах президента США.