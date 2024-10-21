Зеленский заявил о создании буферной зоны в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали буферную зону на территории Курской области, заявил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

«Вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, мы создали буферную зону у нашей границы на российской территории», — написал он.

Глава государства также утверждает, что украинские войска якобы сохраняют позиции на захваченной части региона РФ.

14 октября заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские войска заняли уже около 50% территории, которую ВСУ оккупировали в Курской области с начала августа.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент РФ Владимир Путин говорил, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась к нападению на Курскую область.