В Госдуме прокомментировали слова Трампа об «ударе по Москве»

Слова экс-президента США и кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа о том, что он якобы угрожал нанести удар по Москве, сказаны в контексте его предвыборной кампании. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Это предвыборные слова. Причем они кем-то будут вообще как шутка восприняты. При этом он сам говорит, что никогда бы этого не сделал», - подчеркнула она.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Трамп не мог угрожать президенту РФ Владимиру Путину ударом по Москве, поскольку американский политик «шелковый» на переговорах.

Газета The Wall Street Journal писала, что Трамп якобы угрожал президенту РФ Владимиру Путину нанести удар по Москве, если Россия «будет преследовать Украину».

Ранее в США рассказали, как Трамп может проиграть выборы, но все равно стать президентом.