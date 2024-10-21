Эксперт: результаты референдума о евроинтеграции Молдавии подделали

Результаты референдума о евроинтеграции в Молдавии были сфальсифицированы. Об этом в беседе с РИА Новости заявил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.

«На мой взгляд, референдум о внесении изменений в конституцию был сфальсифицирован. Даже при том, что многие предпочитали не брать бюллетени и саботировать референдум, число проголосовавших наверняка было больше», - подчеркнул он.

Шорников обратил внимание на то, что на зарубежных участках у главы государства Майи Санду «были полностью развязаны руки», поскольку было невозможно проконтролировать достоверность голосования молдавских диаспор за рубежом.

По оценке эксперта, косвенные свидетельства говорят о том, что количество голосов, отданных гражданами «за» вступление Молдавии в ЕС, сильно преувеличено.

До этого депутат Госдумы Леонид Калашников обращал внимание на то, что результаты на референдуме Молдавии о евроинтеграции за ночь на 21 октября изменились кардинально.

В 9 утра понедельника 21 октября сообщалось, что по результатам обработки 98,33% бюллетеней по референдуму о евроинтеграции Молдавии более 50% голосов граждане отдали в пользу соответствующего решения.

Ранее Песков попросил у Санду доказательств после слов о вмешательстве в выборы.