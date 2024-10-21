Песков попросил у Санду доказательств после слов о вмешательстве в выборы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Молдавии Майи Санду об атаке «криминальных группировок» на ее страну.

Представитель Кремля отметил, что Санду не сказала, о чем именно идет речь.

«Это достаточно серьезное обвинение этих самых преступных группировок, и должны быть представлены какие-то доказательства общественности», — сказал Песков.

По его словам, Санду должна предъявить доказательства своих слов о том, что она недополучила голоса из-за неких преступных группировок.

«И неплохо, наверное, также, чтобы госпожа Санду объяснила такое количество голосов, не согласных с ее линией», — отметил представитель Кремля.

В ночь на 21 сентября Санду вышла к прессе на фоне продолжения подсчета голосов на выборах главы государства и референдума о внесении изменений в конституцию страны. В ходе полутораминутного выступления она рассказала о «нападении» в рамках голосования, за которым стоят «криминальные группировки» и иностранные государства. По словам Санду, атака производилась не только во время выборов, но и в течение последних месяцев. При этом президент Молдавии пообещала, что по завершении подсчета голосов власти вернутся с «решениями».

Ранее в Молдавии анонсировали второй тур выборов президента.