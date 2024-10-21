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В Киеве не исключили окончания конфликта на Украине через несколько месяцев

Депутат Рады Дубинский не исключил окончания конфликта через несколько месяцев

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Efrem Lukatsky/AP

Наиболее реалистичным сценарием продолжения конфликта на Украине является «война до победного конца» одной из сторон, при этом исключать окончание боевых действий в течение трех-четырех месяцев не нужно. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Война до победного конца одной из сторон? Сейчас выглядит, как самый реалистичный сценарий. Но все же я не стану отказываться от своего прогноза об окончании войны в течение 3-4 месяцев», — подчеркнул он.

По оценке Дубинского, в сложившихся условиях нет никаких шансов на то, что Россия согласится на вступление Украины в НАТО в любом ее виде, поскольку такое развитие событий противоречит стратегическим целям РФ.

Создание лояльной и нейтральной Украины депутат Рады назвал сценарием развития событий, на который в Москве «могут согласиться». Однако для реализации такого, по оценке Дубинского, нет «никаких осязаемых перспектив».

По словам депутата, в теории также возможна долгосрочная заморозка конфликта на Украине на 15 или 20 лет, но для этого нужны изменение конституции страны и «глобальная договоренность» Китая, Евросоюза, России и НАТО, чего пока нет.

В случае победы кандидата на пост президента США от республиканцев Дональда Трампа также возможен сценарий принуждения Киева к миру, отметил Дубинский.

До этого сообщалось, что Евросоюз (ЕС) может рассмотреть вопрос отправки миротворцев на Украину после завершения конфликта.

Ранее США понадеялись на скорое начало урегулирования украинского конфликта.

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