В Киеве не исключили окончания конфликта на Украине через несколько месяцев

Наиболее реалистичным сценарием продолжения конфликта на Украине является «война до победного конца» одной из сторон, при этом исключать окончание боевых действий в течение трех-четырех месяцев не нужно. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Война до победного конца одной из сторон? Сейчас выглядит, как самый реалистичный сценарий. Но все же я не стану отказываться от своего прогноза об окончании войны в течение 3-4 месяцев», — подчеркнул он.

По оценке Дубинского, в сложившихся условиях нет никаких шансов на то, что Россия согласится на вступление Украины в НАТО в любом ее виде, поскольку такое развитие событий противоречит стратегическим целям РФ.

Создание лояльной и нейтральной Украины депутат Рады назвал сценарием развития событий, на который в Москве «могут согласиться». Однако для реализации такого, по оценке Дубинского, нет «никаких осязаемых перспектив».

По словам депутата, в теории также возможна долгосрочная заморозка конфликта на Украине на 15 или 20 лет, но для этого нужны изменение конституции страны и «глобальная договоренность» Китая, Евросоюза, России и НАТО, чего пока нет.

В случае победы кандидата на пост президента США от республиканцев Дональда Трампа также возможен сценарий принуждения Киева к миру, отметил Дубинский.

До этого сообщалось, что Евросоюз (ЕС) может рассмотреть вопрос отправки миротворцев на Украину после завершения конфликта.

Ранее США понадеялись на скорое начало урегулирования украинского конфликта.