США рассчитывают на скорое начало урегулирования украинского конфликта

США рассчитывают на скорое начало урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Курт Кэмпбелл, слова которого передает ТАСС.

«В конечном счете, думаю, есть осознание, что часть этого потребуется решать за столом переговоров. И надежда будет на то, что в какой-то момент в не столь отдаленном будущем мы обнаружим себя ведущими дипломатическое взаимодействие какого-то рода», — сказал он.

2 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вся Европа в скором времени выступит за мирное урегулирование конфликта на Украине. Он подчеркнул, что на сегодняшний день только Венгрия «считает мир своей миссией», однако, по мнению Орбана, и другие европейские страны «поймут ошибочность войны и перейдут на сторону мира».

Днем ранее газета The Financial Times сообщила, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига готов пойти на компромиссы ради урегулирования конфликта с Россией.

Ранее Венгрия заблокировала план ЕС отправить инструкторов на Украину для подготовки ВСУ.