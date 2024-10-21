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В Кремле объяснили, почему Путин поддержал выдвижение Дегтярева на пост главы ОКР

Песков: Путин одобрил назначение Дегтярева главой ОКР из-за нескольких факторов

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РИА Новости

Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение министра спорта Михаила Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России (ОКР) по нескольким причинам. Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Было высказано мнение спортивной общественности, наших спортивных функционеров международного класса. Здесь множество факторов. Он занимает пост министра, и на нынешнем этапе развития нашего спорта и отношений с олимпийским движением пришли к такой точке зрения», — объяснил представитель Кремля.

17 октября Путин объявил, что поддерживает выдвижение кандидатуры Дегтярева на пост главы ОКР.

15 октября Станислав Поздняков заявил об уходе с поста главы Олимпийского комитета России. Он выразил уверенность в том, что 7 ноября исполком ОКР поддержит его предложение об уходе в отставку и назначит дату олимпийского собрания для проведения досрочных выборов нового руководства организации.

Ранее Дегтярев рассказал, объединят ли Минспорт и Олимпийский комитет России.

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