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В ЕС заявили о планах по отправке миротворцев на Украину

Politico: ЕС обсудит отправку миротворцев на Украину по окончании конфликта

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David Mdzinarishvili/Reuters

Евросоюз (ЕС) может рассмотреть вопрос отправки миротворцев на Украину после завершения конфликта. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на неназванного депутата Европарламента.

»(Вопрос) европейских миротворцев на Украине будет поднят», — сказал законодатель.

В начале октября немецкий политолог Александр Рар заявлял, что среди жителей Германии растет запрос на мирное урегулирование конфликта на Украине, и канцлер Олаф Шольц это понимает. По словам аналитика, политик рассчитывает принять на себя роль миротворца и объединить страны, которые устали от конфликта, в единую коалицию. В том числе с этой целью и желая заработать больше политических очков, он стремится к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

19 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при урегулировании украинского кризиса для РФ главное — обеспечить гарантии своей безопасности.

Ранее в США выразили надежду на скорое урегулирование украинского кризиса.

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