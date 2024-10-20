Молдаване раскрыли свое отношение к ЕС

Большинство граждан Молдавии выступили против предложения о внесении изменений в конституцию страны с целью закрепления курса на евроинтеграцию, свидетельствуют данные ЦИК страны после обработки 53% протоколов, передает «Sputnik.Молдова». Согласно обработанным бюллетеням, «за» проголосовали 43,91% избирателей, обратную позицию заняли 56,09%.

При этом в Гагаузии идею об изменении конституции страны не поддержали 94,96% жителей после обработки 36,76% протоколов. В автономном регионе в пользу закрепления курса страны в ЕС высказались лишь 5,04% избирателей.

Утром 20 октября в Молдавии стартовали президентские выборы и референдум о закреплении в конституции страны курса на вступление в Евросоюз. За пост молдавского президента борются 11 кандидатов, в том числе глава государства Майя Санду, бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику, а также лидер «Нашей партии» Ренато Усатый. Часть оппозиционных сил, например блок «Победа», до голосования не допустили, обвинив в подготовке госпереворота и «работе» на Россию. А референдум об изменении конституции был инициирован непосредственно Санду, выступающей за евроинтеграцию.

Ранее власти Молдавии обвинили в принуждении граждан к участию в референдуме по ЕС.