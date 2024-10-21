Экс-главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный написал книгу «Моя война», она будет частью трилогии, над второй книгой «Наша война» посол уже работает. Об этом пишет украинское издание «Бабель» со ссылкой на источники.

«Первая книга скоро появится в книжных магазинах, а над второй — «Наша война» — Залужный уже работает. Третья будет называться «Их война»», - пишет украинское издание.

Залужный описал события от своего детства до 24 февраля 2022 года, при этом несколько разделов посвящены СВО.

Как отмечает «Бабель», написание книг не является стартом политической карьеры Залужного.

До этого Залужный заявил, что вопрос территорий не является для Киева первостепенным при урегулировании конфликта с Россией. По его словам, гарантии безопасности для Украины важны больше, чем вопрос территорий.

В материале The Daily Telegraph отмечалось, что слова украинского дипломата свидетельствуют о смене риторики руководства страны, которые ранее настаивали на невозможности достижения мира без возврата всех потерянных территорий.

Ранее в ВСУ призвали прекратить разговоры о выходе Украины к границам 1991 года.