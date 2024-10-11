Украине следует перестать думать о выходе к границам 1991 года, поскольку ситуация для ВСУ на поле боя ухудшается. Об этом заявил украинский командир Кирилл Верес, передает украинское издание «Страна».

«Мы шли на границы в 2023, 2024, через три месяца будет 2025, а мы дальше идем на границу 91-го года — только в обратную сторону. Может хватит?» — подчеркнул он.

Командир задался вопросом, кто на Украине вообще верит в возможность возвращения страны к границам 1991 года.

До этого экс-советник НАТО и полковник генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) никогда не выйдут на границы 1991 года.

По мнению офицера, в данный момент ситуация на фронте складывается исключительно в пользу России, а украинские войска несут тяжелые потери на всех фронтах.

Ранее в Киеве заявили, что Украина отходит от целей возвращения к границам 1991 года.