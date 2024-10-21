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Стали известны детали визита шефа Пентагона в Киев

WSJ: шеф Пентагона в Киеве не даст разрешение Украине бить вглубь РФ

Прибывший в Киев шеф Пентагона Ллойд Остин не будет давать Киеву разрешение на нанесение ударов дальнобойным оружием вглубь РФ. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Остин прибыл в Киев в понедельник с посланием о твердой приверженности США военным усилиям Украины, однако без какой-либо новой военной помощи или разрешения на использование ракет большой дальности на территории России», — говорится в сообщении издания.

21 октября Остин прибыл в Киев. Как сообщало агентство Reuters, глава оборонного ведомства США намерен продемонстрировать, что Вашингтон придерживается линии поддержки Киева в преддверии американских выборов.

В МИД России подчеркивали, что лучшей гарантией безопасности для Украины является возвращение к внеблоковому и безъядерному статусу Киева.

Ранее в минобороны Франции заявили, что Украину снабжают старым вооружением.

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