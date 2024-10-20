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В минобороны Франции заявили, что Украину снабжают старым вооружением

Минобороны Франции: власти страны снабжают Киев устаревшим вооружением

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Thibault Camus/Reuters

Французские власти передают Украине устаревшее оружие, которое подлежало списанию, рассказал в интервью газете Tribune Dimanche министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

По его словам, в основе поддержки Киева Парижем лежат три фактора. Первый — передача устаревшей техники. Второй — заказ вооружений не в США, а у французских оборонных предприятий. Третий — закупка техники на средства от доходов, получаемых от замороженных активов РФ.

Сумма последних только за текущий год составила €300 млн, что позволило Франции заказать 12 САУ Caesar, авиабомбы ААСМ, ракеты Aster и Mistral, а также боеприпасы калибром 155 мм.

Кроме того, Лекорню пообещал, что Франция продолжит тренировать украинских солдат.

19 октября министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро во время визита в Киев подтвердил, что республика намерена в 2025 году поставить Украине истребители Mirage 2000. Он также отметил, что Франция продолжает подготовку украинских пилотов истребителей и авиамехаников.

Ранее стало известно, что главы минобороны G7 начали обсуждение увеличения помощи Украине.

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