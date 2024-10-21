Шеф Пентагона прибыл в Киев

Шеф Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев. Об этом передает агентство Reuters.

Как отмечается, глава оборонного ведомства США намерен продемонстрировать, что Вашингтон придерживается линии поддержки Киева в преддверии американских выборов.

Сообщается, что визит Остина будет включать в себя углубленное обсуждение усилий США по оказанию помощи Киеву в укреплении его обороноспособности в условиях продвижения российских войск на Донбассе.

В газете The Wall Street Journal добавили, что Остин прибыл в Киев без каких-либо важных заявлений.

До этого сообщалось, что в Вашингтоне не видят сценария победы Украины в конфликте с Россией.

Ранее в НАТО рассказали, что должна сделать Украина до вступления в блок.