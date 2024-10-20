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В НАТО рассказали, что должна сделать Украина до вступления в блок

Глава ПА НАТО исключил приглашение Украины в альянс до завершения конфликта

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Yves Herman/Reuters

Вступление Украины в Североатлантический альянс стоит обсуждать после восстановления контроля Киева над территорией страны, считает председатель Парламентской ассамблеи НАТО, американский конгрессмен Джерри Коннолли. В интервью «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной) он отметил, что пока идет конфликт, приглашение украинской стороне не выдадут.

«Мы должны восстановить суверенитет Украины над своими территориями, а затем убедиться, что открыт путь в НАТО <...> мы имеем, конечно, сложную и трагическую ситуацию на территории Украины», — указал Коннолли.

Он добавил, что выступает за вхождение Украины в НАТО с сохранением всех ее территорий, но на Западе могут обсуждать и другие варианты. Коннолли подчеркнул, что на данный момент сложно предсказать каким будет исход конфликта для Киева.

«Мы не знаем, каким будет результат этой борьбы, мы знаем, на какой результат мы надеемся. И именно поэтому НАТО и правительство США выделили большие ресурсы и установили партнерство с нашими братьями и сестрами на Украине, чтобы они выстояли и восстановили полный суверенитет над всей своей территорией», — заключил глава ПА НАТО.

Ранее Зеленский поставил Западу ультиматум.

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