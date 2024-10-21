Лучшей гарантией безопасности для Украины является возвращение к внеблоковому и безъядерному статусу Киева. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Лучшей гарантией безопасности Украины является возвращение к истокам ее государственности, нейтральному внеблоковому, безъядерному статусу», - подчеркнул он.

Кроме того, по словам Полищука, также на Украине необходимо вернуть защиту русского языка и соблюдение прав русскоговорящих.

До этого в МИД РФ прокомментировали предложения западных СМИ решить конфликт по «немецкому» варианту, сообщив, что украинский кризис не является локальным конфликтом, а имеет геополитический подтекст.

Как отметил глава второго департамента стран СНГ МИД, украинский конфликт подразумевает под собой геополитическое измерение, в связи с чем в корне отличается от немецкого, корейского, кипрского и других международных сценариев разрешения конфликтов в международной политике.

Ранее в США заявили об отсутствии перспектив победы Украины.