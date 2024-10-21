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В Раде сравнили нынешнюю Украину с Берлином 1945 года

Депутат Рады Дубинский сравнил нынешнюю Украину с положением Берлина 1945 года

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Keystone Press Agency/Global Look Press

Условия, в которых Украина находится в конце 2024 года, сравнимы с положением Берлина в 1945 году. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский.

«Но, где же дети (в рамках силовой мобилизации на Украине. — Прим. ред.)? В Берлине 45-го действовали более решительно, друзья! А мы сейчас где-то в этом временном промежутке повторения истории», — подчеркнул он.

Дубинский также иронично отметил, что призыв женщин — это «во имя спасения Европы — без возражений».

20 октября украинский военнослужащий Александр Матяш заявил, что все украинцы, включая женщин и пенсионеров, должны идти на фронт.

По его мнению, если все категории украинских граждан не примут участие в боевых действиях, то Украина «перестанет существовать как государство».

14 октября украинский журналист Виталий Портников заявил, что если конфликт на Украине будет продолжаться еще пять лет, то в Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут мобилизовать женщин. По его словам, в стране снизят призывной возраст.

Ранее в Раде заявили, что Украина уже обречена.

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