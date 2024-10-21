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Сырский ездил в Сумы из-за провала ВСУ в Курской области

Командир спецназа «Ахмат» Аид: Сырский был в Сумской области из-за проблем ВСУ

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Roman Chop/AP

Главком ВСУ Александр Сырский посещал Сумскую область на фоне возрастающих проблем украинской армии под Курском. Об этом в беседе с ТАСС заявил командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид».

«По нашей информации, даже Сырский прибыл в Сумскую область, чтобы как-то пытаться координировать этот обвал (со стороны ВСУ. — Прим. ред.)», — подчеркнул он.

По словам бойца, ВС РФ окружают украинскую группировку в Курской области на фоне проблем ВСУ в Донбассе. При этом украинская армия все равно тянет в российский регион свои резервные силы.

21 октября сообщалось, что более 10 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подразделения наемников, в том числе из западных ЧВК, воюют против Вооруженных сил РФ в Курской области.

6 октября командир одного из мотострелковых батальонов в составе ВС РФ с позывным «Горизонт» рассказал, что военнослужащие страны уничтожили отряд польских наемников в Курской области.

Ранее над Курской областью сбили еще одну украинскую ракету.

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