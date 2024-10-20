Над Курской областью сбили еще одну украинскую ракету

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) днем сбили еще одну украинскую ракету в небе над Курской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
20 октября он заявил, что средства ПВО днем сбили в небе над Курской областью две украинские ракеты.
18 октября в Минобороны РФ рассказали, что Вооруженные силы России продолжают действия по разгрому подразделений украинской армии, ворвавшихся на территорию Курской области.
С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.
Президент России Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.
Ранее в России успешно испытали необычную систему ПВО.