Число сторонников вступления Молдавии в ЕС на референдуме превысило число его противников

После обработки 97,66% протоколов число сторонников вступления Молдавии в Евросоюз превысило число его противников. Об этом, ссылаясь на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии, сообщает РИА Новости.

В процентном соотношении число голосов сравнялось и разделилось ровно пополам, при этом за вступление в Европейский союз проголосовали 721 760 молдавских граждан, против — 721 672.

Первые итоги голосования демонстрировали противников евроинтеграции. Так, против вступления в ЕС 58,09% избирателей, за — 41,3%. Но по мере обработки протоколов разрыв постепенно сокращался.

21 октября сообщалось, что 62,56% жителей Приднестровья выступили против вступления Молдавии в Европейский союз.

В родном для президента Молдавии Майи Санду Фалештском районе оказалось больше противников изменения конституции с целью закрепления евроинтеграции страны, чем сторонников.

Ранее в Молдавии анонсировали второй тур выборов президента.